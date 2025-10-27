ستھرا پنجاب پروگرام کاغذی کارروائیوں تک محدود، شہر گندگی کے ڈھیر میں تبدیل
کندیاں (نمائندہ دنیا)پنجاب حکومت کاستھرا پنجاب پروگرام عملی اقدامات کے بجائے صرف کاغذی کارروائیوں تک محدود ہو گیا ہے۔
شہر کے مختلف علاقوں بشمول محلہ سول اسپتال، محلہ نقشبندی اور محلہ کلیارانوالہ میں گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جبکہ صفائی کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔اہلِ علاقہ کا کہنا ہے کہ شہر فلتھ ڈپو کا منظر پیش کر رہا ہے ۔ عوامی نمائندوں کے وعدے وفا نہ ہو سکے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈپٹی کمشنر میانوالی سے نوٹس لینے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔