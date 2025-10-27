صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی پیروں کیخلاف حکومتی اقدام خوش آئند ہے ‘ پیر عبدالخالق حسنات

  • سرگودھا
کندیاں (نمائندہ دنیا)بین الاقوامی مذہبی رہنما پیر عبدالخالق حسنات نے کہا ہے کہ جعلی پیروں اور عاملوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیشِ نظر پنجاب حکومت کی جانب سے پابندی کا فیصلہ ملک و قوم کے لیے خوش آئند ہے۔

انہوں نے کہا کہ قرآنِ حکیم میں ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خواتین کو چاہیے کہ گھریلو مسائل کے حل کے لیے تعویذوں کے بجائے **اخلاص، محبت اور ذمہ داری** کا مظاہرہ کریں۔ جعلی پیروں کے فریب سے بچنا ہی ایمان اور عملِ صالح کی علامت ہے ۔

 

