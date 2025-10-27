خوشاب میں ٹریفک حادثات تین افراد زخمی،ہسپتال منتقل
خوشاب (نمائندہ دُنیا) جوہرآباد اور نواحی علاقوں میں مختلفٹریفک حادثات کے نتیجے میں تین افراد زخمی ہو گئے ، پہلا حادثہ خوشاب روڈ پر یونائٹیڈ سی این جی سٹیشن کے قریب پیش آیا۔۔۔
جہاں موٹر سائیکل اور چنگ چی رکشہ کے تصادم میں 30سالہ خالد مسعود زخمی ہو گیا۔دوسرا حادثہ محلہ اسلام پورہ میں ہوا جہاں دو موٹر سائیکل آپس میں ٹکرا گئے ، حادثے میں 63سالہ محمد اشرف زخمی ہوا۔ تیسرا واقعہ مٹھہ ٹوانہ میں پیش آیا جہاں موٹر سائیکل سلپ ہونے سے 19سالہ محمد شیراز زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈی ایچ کیو ہسپتال جوہرآباد منتقل کر دیا۔