  • سرگودھا
چوروں کے مینڈیٹ سے بننے والی حکومتیں عوام کیساتھ مخلص نہیں، ملک حسن اسلم

خوشاب (نمائندہ دُنیا) پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن پنجاب اسمبلی ملک حسن اسلم اعوان نے کہا ہے کہ عوام اچھی طرح جان چکے ہیں کہ۔۔۔

  چوروں کے مینڈیٹ سے بننے والی حکومتیں کبھی عوام دوست نہیں ہوتیں۔ اگر موجودہ حکمرانوں کو عوام کا خیال ہوتا تو وہ آٹا اور چینی کی قیمتیں کم کرنے کی کوشش کرتے ۔جوہرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہنااہل حکمران اپنی توانائیاں ذاتی مفادات پر صرف کر رہے ہیں، اشیائے خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور غریب عوام دو وقت کی روٹی کو ترس گئی ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت کے نام نہاد ریلیف پیکجز عوام کو دھوکہ دینے کے سوا کچھ نہیں۔

 

