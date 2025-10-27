صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب میں مہنگائی کا جن بے قابو، عوام خودکشیوں پر مجبور

  • سرگودھا
خوشاب میں مہنگائی کا جن بے قابو، عوام خودکشیوں پر مجبور

آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافہ

خوشاب (نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب میں مہنگائی کا طوفان عوام کی قوت خرید سے تجاوز کر گیا آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ نے غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ گرانفروشوں کی من مانیاں عروج پر ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام ہے ۔ ریٹیلرز سرکاری نرخناموں کو نظر انداز کر کے منافع خوری میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہاشیائے خوردونوش کی قیمتوں کے تعین میں عوامی وسائل کو مد نظر رکھا جائے اور تاجروں کو نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد کا پابند بنایا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر