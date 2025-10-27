خوشاب میں مہنگائی کا جن بے قابو، عوام خودکشیوں پر مجبور
آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں اضافہ
خوشاب (نمائندہ دُنیا) ضلع خوشاب میں مہنگائی کا طوفان عوام کی قوت خرید سے تجاوز کر گیا آٹا، گھی، چینی، دالیں اور دیگر ضروریات زندگی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ نے غریب اور متوسط طبقے کی کمر توڑ دی ہے ۔عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ گرانفروشوں کی من مانیاں عروج پر ہیں جبکہ ضلعی انتظامیہ مؤثر کردار ادا کرنے میں ناکام ہے ۔ ریٹیلرز سرکاری نرخناموں کو نظر انداز کر کے منافع خوری میں مصروف ہیں۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہاشیائے خوردونوش کی قیمتوں کے تعین میں عوامی وسائل کو مد نظر رکھا جائے اور تاجروں کو نرخنامے پر سختی سے عملدرآمد کا پابند بنایا جائے ۔