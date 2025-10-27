صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم چھڑانے کیلئے پولیس پر حملہ،مقابلے میں 2زخمی

  • سرگودھا
ملزم چھڑانے کیلئے پولیس پر حملہ،مقابلے میں 2زخمی

انعام اللہ سنبل اور آصف خان کو پولیس برآمدگی کے لئے جارہی تھی 8ساتھیوں کا حملہ،جوابی کارروائی میں زیر حراست ملزم زخمی ،ہسپتال منتقل

 کندیاں (نمائندہ دنیا) تھانہ کندیاں پولیس کی حراست سے ملزم چھڑانے کی کوشش میں 2ملز م زخمی ہو گئے ،بتایا گیا ہے کہ اقدامِ قتل اور پولیس مزاحمت کے مقدمہ میں گرفتار ملزمان انعام اللہ سنبل اور آصف خان کو وقوعہ میں استعمال ہونے والے اسلحہ، کلاشنکوف اور پسٹل 30بور کی برآمدگی کیلئے موقع پر لے جایا گیا،واپسی پر ملزمان کے ساتھیوں ثناء اللہ سمیت آٹھ مسلح افراد نے پولیس پارٹی پر حملہ کر کے ملزمان کو چھڑانے کی کوشش کی۔پولیس نے حفاظتِ خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ اطلاع ملتے ہی تھانہ کندیاں، تھانہ ہرنولی ،تھانہ پپلاں سے مزید نفری پہنچ گئی ،تقریباً 20منٹ فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ فائرنگ کے نتیجے میں زیر حراست انعام اللہ سنبل اور آصف خان پائی خیل زخمی ہوگئے ، جبکہ حملہ آور موقع سے فرار ہوگئے ۔ زخمی ملزمان کو علاج کیلئے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے انعام اللہ 37 ،آصف پائی خیل 11 وارداتوں میں ریکارڈ یافتہ ہے ۔ 

 

