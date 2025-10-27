پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن الیکشن میں فائونڈر گروپ ،شاہین گروپ کا اتحاد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن الیکشن 2025-27 کے سلسلے میں بڑی پیشرفت، فاؤنڈر گروپ اور شاہین گروپ کے درمیان اتحاد طے پا گیا۔
اس موقع پر فاؤنڈر گروپ کے چیئرمین سیف الرحمن ڈوگر نے شاہین گروپ کے چیئرمین رانا اشتیاق یاسین کو ایڈیشنل جنرل سیکرٹری کے عہدے کی پیش کش کی، جو انہوں نے قبول کرلی۔رانا اشتیاق یاسین نے اعلان کیا کہ شاہین گروپ اب فاؤنڈر گروپ کے پلیٹ فارم سے الیکشن میں حصہ لے گاانہوں نے کہا کہ یہ اتحاد پراپرٹی ڈیلرز کمیونٹی کے مفاد میں ایک اہم اور مثبت قدم ہے ۔