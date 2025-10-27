ماڈل ریڑھی بازاروں میں خالی اسٹالز پر دوکانداروں کو فوری کام شروع کرنے کی ہدایت
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل آفیسر ریگولیشن زوہا بلوچ نے انسپکٹر عمر گجر کے ہمراہ کوٹ فرید روڈ اور دیگر مقامات پر قائم کئے گئے ماڈل ریڑھی بازاروں کا چھٹی کے روز دور ہ کیا۔۔۔
اس موقع پر انہوں نے خالی اسٹالز پر دوکانداروں کو فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل بازاروں کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے ، انتطامیہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اندرون شہر ریڑھیوں کا صفایا کر نے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بے روزگار نہ ہونے دیا جائے ۔