صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل ریڑھی بازاروں میں خالی اسٹالز پر دوکانداروں کو فوری کام شروع کرنے کی ہدایت

  • سرگودھا
ماڈل ریڑھی بازاروں میں خالی اسٹالز پر دوکانداروں کو فوری کام شروع کرنے کی ہدایت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) میونسپل آفیسر ریگولیشن زوہا بلوچ نے انسپکٹر عمر گجر کے ہمراہ کوٹ فرید روڈ اور دیگر مقامات پر قائم کئے گئے ماڈل ریڑھی بازاروں کا چھٹی کے روز دور ہ کیا۔۔۔

 اس موقع پر انہوں نے خالی اسٹالز پر دوکانداروں کو فوری کام شروع کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ماڈل بازاروں کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے ، انتطامیہ کی ہر ممکن کوشش ہے کہ اندرون شہر ریڑھیوں کا صفایا کر نے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو بے روزگار نہ ہونے دیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں سموگ کی شدت خطر ناک حد تک بڑھ گئی

جرمن بینک کا واسا فیصل آباد کیساتھ منصوبے پر عملدرآمد کا عزم

میونسپل کارپوریشن میں جدید شکایتی سیل قائم کرنے کا فیصلہ

امانت میں دیا گیا کپڑا مبینہ طور پر فروخت، رقم خوردبرد

شراب کی سپلائی لیجاتا ملزم گرفتار

نشہ آور ادویات کی کھلے عام فروخت، ضلعی ادارے خاموش

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر