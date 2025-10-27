الیکٹرک بسوں کے سٹینڈ ز ،دھوپ سے بچائو کا بندوبست نہیں
دھوپ دوپہر سے غروب آفتاب تک رہتی ،مسافروں کو دشواری کا سامنا ہوگا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ کونسل سرگودھا کی جانب سے ضلع بھر میں بنائے جانے والے الیکٹرک بسوں کے سٹینڈ زخوبصورتی کے لحاظ سے بہتر ہے ں لیکن حکومت کے ماڈل پر بنانے جانے والے ان بس سٹینڈ میں جگہ کم ہونے کے ساتھ ساتھ دھوپ سے بچاؤ کیلئے کوئی بندوبست نہیں ،نمونے کے طور پر ڈی ایچ کیوہسپتا ل کے سامنے بنائے گئے سٹینڈ میں دھوپ دوپہر سے غروب آفتاب تک رہتی ہے جس سے مسافروں کو دشواری ہو گی ضلع بھر میں آٹھ کروڑ کی لاگت سے مجموعی طور پر 56بس سٹینڈ بنائے جا رہے ہیں جن پر اٹھنے والے اخراجات کی ادائیگی ضلع بھر کے بلدیاتی اداروں میونسپل کارپوریشن میونسپل کمیٹیز اور ڈسٹرکٹ کونسل کے جائنٹ اکاؤنٹ سے کی جائے گی۔