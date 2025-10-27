صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیملی ہیلتھ کلینکس عملہ وھیل ویمن کلینک تعینات کرنیکا فیصلہ

  • سرگودھا
فیملی ہیلتھ کلینکس عملہ وھیل ویمن کلینک تعینات کرنیکا فیصلہ

فیملی ہیلتھ کلینکس کی عمار تیں ، ضلعی اور تحصیل سطح کے گوداموں میں تبدیل

سرگودھا(نعیم فیصل سے ) سرگودھا سمیت ریجن بھرمیں فیملی ہیلتھ کلینکس کے عملہ کی وھیل ویمن کلینک،گائنی یونٹ میں تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ صحت وبہبودآبادی پنجاب کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق، فیملی ہیلتھ کلینکس کے تمام عملہ، سوائے ان کلینکس کے جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے کیئر ہسپتالوں میں واقع ہیں، کو متعلقہ ہسپتالوں کے ویل ویمن کلینک/گائنی یونٹ میں تعینات کیا جائے تاکہ خاندانی منصوبہ بندی کے جامع پیکیج(کنٹریسیپٹو سرجری، LARCS اور عارضی طریقے ) کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ اس عمل کی تکمیل کے بعد، فیملی ہیلتھ کلینکس کی عمارتوں کو ضلعی اور تحصیل سطح کے گوداموں میں تبدیل کر دیا جائے گا، جو مانع حمل اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور تقسیم کے لیے مخصوص ہوں گے ،جبکہ افسران کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہدایات پر عملدرآمد کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں ڈی پی ڈبلیو اوز کو سی ای او اور ایم ایس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس عمل کوجلد از جلد مکمل کیا جا سکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈ اتھارٹی کی کاروائیاں،25من مردہ مرغیاں تلف

ایم این ایس یونیورسٹی کی جانب سے خصوصی افراد کی اعانت

بیرونی سرمایہ کاری سے تجارتی سرگرمیاں بڑھیں گی، خواجہ شفیق

گندم کے کاشتکار وں کوکھادوں کے درست استعمال کی ہدایت

بجلی نرخوں میں کمی،معاشی بحالی کی سمت قدم،راشد اقبال

کہروڑپکا میں آوارہ کتوں نے 8شہریوں کو کاٹ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر