فیملی ہیلتھ کلینکس عملہ وھیل ویمن کلینک تعینات کرنیکا فیصلہ
فیملی ہیلتھ کلینکس کی عمار تیں ، ضلعی اور تحصیل سطح کے گوداموں میں تبدیل
سرگودھا(نعیم فیصل سے ) سرگودھا سمیت ریجن بھرمیں فیملی ہیلتھ کلینکس کے عملہ کی وھیل ویمن کلینک،گائنی یونٹ میں تعیناتی کا فیصلہ کیا گیا ہے اس حوالے سے محکمہ صحت وبہبودآبادی پنجاب کی جانب سے جاری ہدایت کے مطابق، فیملی ہیلتھ کلینکس کے تمام عملہ، سوائے ان کلینکس کے جو اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور میڈیکل ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے کیئر ہسپتالوں میں واقع ہیں، کو متعلقہ ہسپتالوں کے ویل ویمن کلینک/گائنی یونٹ میں تعینات کیا جائے تاکہ خاندانی منصوبہ بندی کے جامع پیکیج(کنٹریسیپٹو سرجری، LARCS اور عارضی طریقے ) کی مؤثر فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے ۔ اس عمل کی تکمیل کے بعد، فیملی ہیلتھ کلینکس کی عمارتوں کو ضلعی اور تحصیل سطح کے گوداموں میں تبدیل کر دیا جائے گا، جو مانع حمل اشیاء کی ذخیرہ اندوزی اور تقسیم کے لیے مخصوص ہوں گے ،جبکہ افسران کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ مذکورہ ہدایات پر عملدرآمد کے لیے ضروری انتظامات کیے جائیں ڈی پی ڈبلیو اوز کو سی ای او اور ایم ایس کے ساتھ تعاون کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس عمل کوجلد از جلد مکمل کیا جا سکے ۔