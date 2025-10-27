یوم سیاہ کشمیر پر شہرمیں مختلف تقریبات اور ریلیوں کی تیاریاں
بھارتی مظالم کی عکاسی والی تصویری نمائش کا انعقاد ، جی پی او چوک تک ریلی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر سرگودہا میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے مختلف تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام آرٹس کونسل کمپلیکس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرنے والی تصویری نمائش کا انعقاد اور جی پی او چوک تک ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کی قیادت کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کریں گے جبکہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم، سرکاری افسران، سول سوسائٹی، تاجر برادری، طلبہ اور مختلف تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے ۔ ریلی کے شرکاء بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اور بلیک ماسک پہن کر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کریں گے ۔ شہر بھر میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے ، بینرز اورپوسٹرز آویزاں کیے جائیں گے۔
تعلیمی اداروں میں تقریری مقابلے ، مباحثے اور کشمیر بلیک ڈے سے متعلق ڈاکومنٹریز دکھائی جائیں گی۔ سٹی بینڈنگ اور ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے بھی کشمیر کاز کو اجاگر کیا جائے گا۔سوشل میڈیا پلیٹ فارمز (فیس بک، ایکس، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ) پر خصوصی پوسٹس کے ذریعے کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کی حمایت میں مہم چلائی جائے گی۔مساجد میں خصوصی دعائیں کرائی جائیں گی اور کشمیری شہداء کیلئے فاتحہ خوانی کی جائے گی۔مزید براں کل 27 اکتوبر کی شب 7 بجے پانچ منٹ کیلئے تمام سرکاری عمارات پر بلیک آؤٹ کیا جائے گا تاکہ کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے ۔ ضلعی سطح کے ساتھ ساتھ تحصیلوں میں بھی ریلیاں اور تقریبات منعقدکی جائیں گی تاکہ ہر سطح پر کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیا جاسکے ۔