صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم سیاہ کشمیر پر شہرمیں مختلف تقریبات اور ریلیوں کی تیاریاں

  • سرگودھا
یوم سیاہ کشمیر پر شہرمیں مختلف تقریبات اور ریلیوں کی تیاریاں

بھارتی مظالم کی عکاسی والی تصویری نمائش کا انعقاد ، جی پی او چوک تک ریلی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یوم سیاہ کشمیر کے موقع پر سرگودہا میں کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کے لیے مختلف تقریبات اور ریلیوں کا اہتمام کیا جائے گا۔ ضلعی انتظامیہ کے زیر اہتمام آرٹس کونسل کمپلیکس میں کشمیریوں پر بھارتی مظالم کی عکاسی کرنے والی تصویری نمائش کا انعقاد اور جی پی او چوک تک ریلی نکالی جائے گی۔ ریلی کی قیادت کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کریں گے جبکہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم، سرکاری افسران، سول سوسائٹی، تاجر برادری، طلبہ اور مختلف تنظیموں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے ۔ ریلی کے شرکاء بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اور بلیک ماسک پہن کر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی کریں گے ۔ شہر بھر میں پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے ، بینرز اورپوسٹرز آویزاں کیے جائیں گے۔

تعلیمی اداروں میں تقریری مقابلے ، مباحثے اور کشمیر بلیک ڈے سے متعلق ڈاکومنٹریز دکھائی جائیں گی۔ سٹی بینڈنگ اور ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے بھی کشمیر کاز کو اجاگر کیا جائے گا۔سوشل میڈیا پلیٹ فارمز (فیس بک، ایکس، یوٹیوب، واٹس ایپ وغیرہ) پر خصوصی پوسٹس کے ذریعے کشمیریوں کے حقِ خودارادیت کی حمایت میں مہم چلائی جائے گی۔مساجد میں خصوصی دعائیں کرائی جائیں گی اور کشمیری شہداء کیلئے فاتحہ خوانی کی جائے گی۔مزید براں کل 27 اکتوبر کی شب 7 بجے پانچ منٹ کیلئے تمام سرکاری عمارات پر بلیک آؤٹ کیا جائے گا تاکہ کشمیری عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا جا سکے ۔ ضلعی سطح کے ساتھ ساتھ تحصیلوں میں بھی ریلیاں اور تقریبات منعقدکی جائیں گی تاکہ ہر سطح پر کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی کیا جاسکے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد: ڈسٹرکٹ ہسپتال میں ادویات کی قلت مریض خوار

کالے کوٹ کا تقدس پامال نہیں ہونے دینگے :حسیب مہر

صفائی نہ نکاسی آب کا نظام پنڈی بھٹیاں کچراں کنڈی میں تبدیل گزرنا محال شہری پریشان

تتلے عالی :چینی نایاب ،فی کلو قیمت220روپے سے تجاوز

شہر میں بھینسوں کے باڑے برقرار ،ڈیڈ لائن میں3دن باقی

مصروف طرزِ زندگی میں ذہنی دباؤ بڑا چیلنج بن چکا :ڈپٹی کمشنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر