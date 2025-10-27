صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

30دسمبر تک صوبے بھر میں سیف سٹی پراجیکٹ شروع:عامر مشتاق

  • سرگودھا
خوشاب اور بھکر میں سیف سٹی کی عمارتیں مکمل ،کیمروں سمیت دیگر امور پر کام جاری سرگودھا کے داخلی و خارجی راستوں پر گاڑیوں کی مانیٹرنگ جاری:ایس پی سیف سٹی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)30دسمبر 2025 تک صوبے بھر میں سیف سٹی پراجیکٹ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اگلے مرحلے میں تحصیلوں تک نیٹ ورک بڑھانے کے لیے وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے فنڈز جاری کر دیے گئے ہیں اور سروے کا عمل تیزی سے جاری ہے ۔ان خیالات کا اظہار ایس پی سیف سٹی عامر مشتاق نے گزشتہ روز پاکستان بزنس فورم سرگودھا کے وفد سے ملاقات کے دوران کیا۔وفد کی قیادت صدر ساجد حسین تارڑ کر رہے تھے ۔اس موقعہ پر سینئر وائس پریذیڈنٹ خواجہ محسن مہدی، وائس پریذیڈنٹ مرزا احمد وقار خالد، جنرل سیکرٹری احمد سرفراز اعوان کے علاوہ ایگزیکٹو ممبران شیخ مسعود، ملک اشرف برہان، محترمہ شازیہ نورین،الیاس وہرہ، فیصل سلیم بسرا اور محمد تہور بلال اصغر بھی شامل تھے۔

ایس پی سیف سٹی عامر مشتاق نے بتایا کہ سرگودھا ڈویڑن کے اضلاع خوشاب اور بھکر میں سیف سٹی کی عمارتیں مکمل ہو چکی ہیں اور کیمروں سمیت دیگر امور پر کام جاری ہے ۔ضلع سرگودھا کے تمام داخلی و خارجی راستوں پر آنے جانے والی گاڑیوں کی مانیٹرنگ 24 گھنٹے کی جا رہی ہے ۔اسی طرح ضلع کے تمام موٹروے پوائنٹس پر کیمرے نصب کرنے کے لیے انتظامیہ سے سرکاری سطح پر بات چیت جاری ہے س موقع پر صدر پاکستان بزنس فورم سرگودھا ساجد حسین تارڑ نے بتایا کہ سرگودھا غلہ منڈی کے چھ مرکزی دروازوں کے علاوہ پوری منڈی میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہیں۔

 

