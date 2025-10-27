دکاندار کی گاڑی سے 4لاکھ روپے کے موبائل فونز چوری ،چندگھنٹوں میں ہی ریکور
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ سٹی پولیس کی بہترین حکمت عملی کے باعث چند گھنٹوں میں ہی لاکھوں روپے مالیت کے موبائلز ریکور ہو گئے۔۔۔
متاثرہ شہری خوشی سے نہال ، پولیس کو ڈھیروں دعائیں دی، بتایا جاتا ہے کہ بھاگٹانوالہ کے رہائشی محمد حفیظ نے اپنی دوکان کیلئے ٹرسٹ پلازہ سے چار لاکھ روپے کے 9عدد موبائلز خریدے جو کہ گاڑی میں رکھنے کے دوران نامعلوم چور اڑا لے گیا،اطلاع ملنے پر تھانہ سٹی پولیس نے چند گھنٹوں میں ہی موبائل ٹریس کر کے برآمد کر لئے ۔