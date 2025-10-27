بھٹہ مالکان کا اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ واپس لینے سے انکار
ٹیکس نہیں بڑھایا گیا ،فی ہزار اینٹ 1700روپے تک کا اضافہ ہو چکا ہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بھٹہ خشت مالکان کا اینٹوں کی قیمتوں میں غیر قانونی اضافہ واپس لینے سے گریز، کمزور ایڈمنسٹریشن کے باعث حکومتی رٹ کا قیام چیلنج بن کر رہ گیا ہے ، تفصیل کے مطابق بھٹہ خشت مالکان کی جانب سے سموگ کے ممکنہ خدشات کے پیش نظر بھٹوں کی بندش اور ٹیکس بڑھنے کو جواز بنا کر دو ماہ قبل اینٹوں کی قیمتوں میں اضافہ کرنا شروع کر دیا اور مختلف جواز تراش کر یہ سلسلہ اب تک جاری ہے ،جبکہ اس دوران حالیہ مالی سال کے دوران کوئی ٹیکس نہیں بڑھا،مگر ا س دوران مجموعی طور پر فی ہزار اینٹ کی قیمت میں 17سو روپے تک اضافہ کیا جا چکا ہے ، عوامی حلقوں کا ردعمل سامنے آنے پر انتظامیہ حرکت میں آئی اور بھٹہ مالکان کو یہ اضافہ واپس لینے کیلئے زور دیا جاتا رہا۔
عملدرآمد نہ کرنیوالے بھٹہ مالکان کے خلاف کاروائی کا عندیہ بھی دیا گیا تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ انتظامیہ نے اس سلسلہ میں سرسری انداز اپنایا ہوا ہے جس کے باعث بھٹہ خشت مالکان کی من مانی چل رہی ہے ، بھٹہ خشت نمائندوں نے قیمتیں کم کرنے سے صاف انکار کر دیا ہے ، اورانتظامی افسران کی مصلحت پسندی صورتحال کو گھمبیر بنانے کا سبب بن رہی ہے ، اس سلسلہ میں شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ غریب کے لئے ایک کمرہ تعمیر کرنا بھی ناممکن ہو کر رہ گیا ہے ، انہوں نے وزیر اعلی پنجاب مریم نواز شریف سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔