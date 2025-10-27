صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامع مسجد رحمانیہ و مدرسہ محمدیہ بھیرہ میں پوزیشن ہولڈرز طلبا کے اعزاز میں تقریب

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار) مرکزی جامع مسجد رحمانیہ و مدرسہ محمدیہ اہلِ حدیث بھیرہ میں ششماہی امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنیوالے طلباء اور حفاظِ قرآن کے اعزاز میں پروقار تقریب تقسیم انعامات منعقد ہوئی۔

تقریب میں طلباء کو تعلیمی و دینی کارکردگی پر اسناد، شیلڈز اور انعامات سے نوازا گیا۔پروگرام میں علمائے کرام، والدین، اساتذہ اور شہریوں نے شرکت کی۔خطاب کرتے ہوئے مولانا عبدالواجد سلفی نے کہا کہ قرآن و سنت کی تعلیم ہر مسلمان کی اصل بنیاد ہے ۔

