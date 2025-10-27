سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم میں دوستانہ میچ ،مرز ا الیون نے ابوہریرہ الیون کو ہرا دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیو سٹارکرکٹ کلب کے زیر اہتمام سرگودھااسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک دوستانہ میچ کھیلا گیا ، میچ مرزا عامر الیون اور ابوہریرہ الیون کے درمیان کھیلا گیا۔۔۔
ابوہریرہ الیون نے مقررہ اوورز میں 301رنز کا ٹارگٹ دیا جو کہ مرزا لیون نے پورا کر لیا، فاتح ٹیم کے کپتا ن ابوہریرہ نے 136رنز کی اننگ کھیل کر اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اور مین آف دی میچ رہے ، میچ کے اختتام پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنیوالے کھلاڑیوں میں معروف کوچ کپتان محمد ارشد نے انعامات تقسیم کئے ۔