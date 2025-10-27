صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم میں دوستانہ میچ ،مرز ا الیون نے ابوہریرہ الیون کو ہرا دیا

  • سرگودھا
سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم میں دوستانہ میچ ،مرز ا الیون نے ابوہریرہ الیون کو ہرا دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نیو سٹارکرکٹ کلب کے زیر اہتمام سرگودھااسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک دوستانہ میچ کھیلا گیا ، میچ مرزا عامر الیون اور ابوہریرہ الیون کے درمیان کھیلا گیا۔۔۔

ابوہریرہ الیون نے مقررہ اوورز میں 301رنز کا ٹارگٹ دیا جو کہ مرزا لیون نے پورا کر لیا، فاتح ٹیم کے کپتا ن ابوہریرہ نے 136رنز کی اننگ کھیل کر اپنی ٹیم کی فتح میں اہم کردار ادا کیا اور مین آف دی میچ رہے ، میچ کے اختتام پر بہترین کھیل کا مظاہرہ کرنیوالے کھلاڑیوں میں معروف کوچ کپتان محمد ارشد نے انعامات تقسیم کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر کارروائی ہوگی،سی ٹی او

بہتر تعلیمی نظام،سہولیات کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، وجیہہ قمر

اسلام آباد، سرچ آپریشن، 400افراد، گھروں کی چیکنگ

کیش لیس نظام نامنظور، اتوار بازار کے دکانداروں کا اعلان

تلہ گنگ، شجرکاری مہم مکمل

ملک صرف امرا کیلئے نہیں، غریبوں کو بھی جینے کا پورا حق، نیلسن عظیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اصلاحی کوششیں نتیجہ خیز کیوں نہیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
چشمِ حیراں سے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان نے ڈیلر رُلا دیے
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بجلی کے نئے پلانٹس‘ آٹا بحران اور افغان تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں …(2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شہدائے اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر