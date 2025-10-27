صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دارارقم اسکول میانی میں طلبہ کے تیار کردہ سائنس و آرٹس ماڈلز کی شاندار نمائش

  • سرگودھا
بھیرہ (نامہ نگار)دارارقم اسکول میانی میں طلبہ کے تیار کردہ سائنس اور آرٹس ماڈلز کی رنگارنگ نمائش منعقد ہوئی، نمائش میں طلبہ نے 115سے زائد سائنسی و فنی ماڈلز پیش کیے۔۔۔

 جن میں خانہ کعبہ اور مسجدِ نبویؐ کے خوبصورت ماڈلز خصوصی توجہ کا مرکز بنے ۔مہمانِ خصوصی محمد اویس گجر نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا اور طلبہ کی محنت و تخلیقی صلاحیتوں کو سراہتے ہوئے کہا کہنصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ اس نوعیت کی تخلیقی سرگرمیاں بچوں کی ذہنی و فکری صلاحیتوں کو نکھارتی ہیں اور اعلیٰ تعلیم کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہیں۔

 

