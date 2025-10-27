صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوم تحفظ سفید چھڑی کے حوالے سے پر وقار تقریب

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نیشنل ایسوسی ایشن آف دی بلائنڈ سرگودھا ڈویژن سرگودھا کے زیر اہتمام یوم تحفظ سفید چھڑی کے حوالے سے پر وقار تقریب منعقد کی گئی۔۔۔

 جس میں ڈویژن بھر سے ایسوسی ایشن سے منسلک عہدیدران و ممبران سمیت سرکاری ،سیاسی و سماجی، کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد موجود تھی مہمانا ن گرامی میں پروفیسر ارم زہرا ، عابدہ نذر، عبدالمنان، ادریس چوہان ، روبینہ مختار ، مختار مرزا، ڈاکٹر رضیہ سلطانہ نیازی، مرزا لطیف بیگ ، عامر حسین ، عثمان عتیق ، سید ابو الحسن نقوی ، عبدالرزاق ڈھلوں ،نے خصوصی شرکت کی اور نابینا افراد میں سفید چھڑیاں تقسیم کی ۔

 

