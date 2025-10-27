مسلم لیگ ن شعبہ خواتین کی عہدیداروں میں نوٹیفکیشن تقسیم کرنے کی تقریب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) مسلم لیگ ن شعبہ خواتین ضلع سرگودھا کے زیر اہتمام نومنتخب خواتین عہدیدارا ن میں نوٹیفکیشن کی تقسیم اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ پی پی 73کے ضمنی الیکشن میں۔۔۔
مسلم لیگ ن کے ٹکٹ ہولڈر میاں سلطان علی رانجھا کی الیکشن مہم کیلئے ذمہ داریوں کے تعین کے حوالے سے ایک پروقار تقریب مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی، جس میں کوارڈی نیٹر شازیہ تحسین، اسماء یونس، سینئر نائب صدر راشدہ پروین، صدر حلقہ پی پی 77رخسانہ طاہر سمیت ضلع کی تمام تحصیلوں کی عہدیداران نے شرکت کی ،تقریب میں ضلعی صدر زنیرہ رحیم اور جنرل سیکرٹری شازیہ بانو نے تحصیلوں کی نو منتخب عہدیداران میں تقرری کے نوٹیفکیشن تقسیم کئے ۔