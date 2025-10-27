3ہزار لٹر دودھ میں پاوڈر کی ملاوٹ ،موقع پر ہی تلف
جعلی دودھ بنانے والے گروہ کے 2کارندے گرفتار،مقدمہ درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) فوڈ اتھارٹی سرگودھا نے جعلی دودھ بنانے والا گروہ پکڑ لیا،بتایا جاتا ہے کہ مشترکہ کاروائی خفیہ اطلاعات اور طویل ریکی کے بعد عمل میں لائی گئی بھلوال میں موجود ملک کولیکشن سینٹر کیخلاف کی گئی اور3 ہزار لٹر دودھ کو ٹیسٹ کیا گیا جس میں خشک پاوڈر کی ملاوٹ پائی گئی جس پر دودھ موقع پر تلف کردیاگیا، 3 افراد کیخلاف تھانے میں مقدمہ درج، جبکہ دو کوپولیس کے حوالے کر دیا گیا، ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق ملک کولیکشن سینٹر کو فوری طور پر فوڈ اتھارٹی نے بند کردیا،ناقص اور ملاوٹی دودھ کیخلاف صوبے بھر سخت کارروائیاں جاری،شہری کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1223 پر رابطہ کریں۔