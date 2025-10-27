صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم ڈی کیٹ کا امتحان ،2091امیدواروں نے شرکت کی

  • سرگودھا
کمشنر کے امتحانی مراکز کے دورے ،کمروں، کنٹرول روم ،داخلی راستوں کا معائنہ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے یونیورسٹی آف سرگودہا میں منعقدہ ایم ڈی کیٹ 2025 کے امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ اے ڈی سی آر فہد محمود اور اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر،یونیورسٹی انتظامیہ اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے ۔امتحان میں مجموعی طور پر 2091 امیدواروں نے حصہ لیا، جن میں 518 مرد اور 1573 خواتین شامل تھیں۔ مرد امیدواروں کے لیے امتحانی مرکز جناح بلاک جبکہ خواتین کیلئے اکنامکس، ایجوکیشن، سائیکالوجی، کمپیوٹر سائنس اینڈ آئی ٹی ڈیپارٹمنٹ اور ملک فیروز خان نون بزنس اسکول میں انتظامات کیے گئے تھے ۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے مختلف امتحانی کمروں، کنٹرول روم اور داخلی راستوں کا معائنہ کیا۔ انہوں نے سیکیورٹی، نگرانی، بجلی، پانی، سایہ دار مقامات اور دیگر سہولیات کا جائزہ لیتے ہوئے مجموعی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ 

 

