ہر گھر سے کچرا روزانہ اٹھانے کا حکم ، سخت کاروائی کی وارننگ
ٹھیکیداروں کی کارکردگی مانیٹر کی جائے ، مانیٹرنگ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے ،تمام افسران فیلڈ میں جا کرعوامی فیڈ بیک حاصل کریں،کمشنر ،اجلاس سے خطاب
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت کوٹمومن اور بھلوال میں ’’ستھرا پنجاب‘‘مہم پر پیشرفت کے حوالے سے ایک اہم اجلاس ان کے کانفرنس روم میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں سی ای اوایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران، اے ڈی سی جی محمد ابوبکر، ، اسسٹنٹ کمشنر بھلوال مدثرممتاز ، ڈسٹرکٹ و تحصیل منیجرز مانیٹرنگ اور ٹھیکیداروں نے شرکت کی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ستھراپنجاب مہم کے اثرات صرف شہروں تک محدود نہیں ہونے چاہئیں بلکہ دیہات میں بھی صفائی کے حالات نمایاں طور پر بہتر نظر آنے چاہئیں۔ انہوں نے کہا کہ صرف وی آئی پی وزٹس یا روٹس کی صفائی نہیں بلکہ عوام کے تمام علاقے روزانہ صاف ہونے چاہئیں کیونکہ عوام ہی ہمارے اصل وی آئی پیز ہیں۔
انہوں نے واضح کیا کہ شکایات کا بروقت ازالہ اور کارکردگی کی مانیٹرنگ سختی سے یقینی بنائی جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن روزانہ کی بنیاد پر کی جائے ، ٹھیکیداروں کی کارکردگی مانیٹر کی جائے اور کوڑا نہ اٹھانے پر جرمانے عائد کیے جائیں۔ کمشنر نے کہا کہ تمام تحصیلوں میں ڈمپنگ سائٹس کے مقامات پر درخت لگائے جائیں تاکہ ماحول کو بہتر بنایا جا سکے ۔انہوں نے مزید کہا کہ مانیٹرنگ سسٹم کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے اور تمام افسران فیلڈ میں جا کرعوامی فیڈ بیک حاصل کریں۔کمشنر نے تنبیہ کی کہ کسی بھی علاقے میں صفائی کے ناقص انتظامات یا شکایات پر متعلقہ افسر اور ٹھیکیدار کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔