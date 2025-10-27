پانی کی کمی ، ناقص زرعی ادویات، بیماریوں کے حملے ، ترشاوہ پھلوں کی پیداوار شدید متاثر
ترشاوہ پھلوں کی 117 اقسام پیدا کی جاتی تھیں، اب چند اقسام ہی کاشت ،اکثر اقسام کا وجود صرف کاغذوں میں رہ گیا،95فیصد سٹرس کی پیداوار انتہائی ناقص،پذیرائی نہیں ملتی ،ماہرین
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ناقص حکومتی پالیسی اور مقامی سطح پر مناسب حکمت عملی اختیار نہ کئے جانے کے باعث سرگودھا میں ترشاوہ پھلوں کی اکثر اقسام صرف نمائشی پروگراموں تک محدود ہو کرر ہ گئی جبکہ ان کی کاشت اور اندرون و بیرون ممالک فروخت کے پروگرام بھی ریت کی دیوار ثابت ہوا،ترشاوہ پھلوں کے حوالے سے پاکستان کا کیلیفورنیا کہلانے والے شہر سرگودھا میں سٹرس کی پیدوار حکومتی عدم توجہی اور مختلف مسائل کا شکار ہو کر گزشتہ کئی سالوں سے نیچے آ رہی ہے جبکہ سٹرس کی کئی اقسام تو ناپید ہوتی جا رہی ہیں،جو ارباب اختیار کیلئے لمحہ فکریہ ہے ، ایک وقت تھا جب یہاں ترشاوہ پھلوں کی 117 اقسام پیدا کی جاتی تھیں، یہی نہیں بغیر بیج کے بھی مختلف اقسام متعارف کروائی جا چکی ہے۔
سرگودھا چونکہ دریائے جہلم اور چناب کے درمیان واقع ہے اورسالٹ زون سے آنیوالے پانی کی وجہ سے یہاں کی مٹی ترشاوہ پھلوں بالخصوص کینو کی فصل کیلئے انتہائی موذوں ہے ، اور اسی وجہ سے یہاں کے کینو کے رنگ، ذائقے اور تاثیر کی کچھ الگ خصوصیات بھی ہیں ،قابل افسوس امر یہ ہے کہ اب یہاں سٹرس کی چند اقسام ہی کاشت ہوتی جبکہ اکثر اقسام کا وجود صرف کاغذوں میں رہ گیا ہے ،،زرعی ماہرین کا کہنا ہے کہ پانی کی کمی ، غیر معیار ی زرعی ادویات اور بیماری کے باعث 95فیصد سٹرس ایسا پیدا ہو رہا ہے جو ایکسپورٹ کے قابل نہیں اور مقامی مارکیٹوں میں بھی اسے پذیرائی نہیں ملتی ، یہی صورتحال رہی تو مستقبل میں یہ نعمت مکمل طور پر ناپید ہو نے کا خدشہ ہے ۔