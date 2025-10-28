صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

الیکٹرو بس کے کیپٹن کی ایمانداری نقدی اور زیورات والا بیگ خاتون کو واپس کر دیا

  • سرگودھا
الیکٹرو بس کے کیپٹن کی ایمانداری نقدی اور زیورات والا بیگ خاتون کو واپس کر دیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں مسافر خاتون کا گرین الیکٹرو بس میں رہ جانے والا پرس جس میں نقدی اور زیورات تھے واپس کر کے ایمانداری کی مثال قائم کر دی گئی ذرائع کے مطابق سرگودھا سے سلانوالی جانے والی گرین الیکٹرو بس کی مسافر خاتون جلدی میں اترتے ہوئے اپنا پرس سیٹ پر چھوڑ گئی جو گرین الیکٹرو بس کے کیپٹن جمیل شاہ کو مل گیا جس نے نصف گھنٹہ تک اپنے ٹرمینل پر انتظار کرتے ہوئے خاتون مسافر بس کا لیڈیز پرس اسے واپس کر کے ایمانداری کی مثال قائم کردی۔

 سرگودھا میں مسافر خاتون کا گرین الیکٹرو بس میں رہ جانے والا پرس جس میں نقدی اور زیورات تھے واپس کر کے ایمانداری کی مثال قائم کر دی گئی ذرائع کے مطابق سرگودھا سے سلانوالی جانے والی گرین الیکٹرو بس کی مسافر خاتون جلدی میں اترتے ہوئے اپنا پرس سیٹ پر چھوڑ گئی جو گرین الیکٹرو بس کے کیپٹن جمیل شاہ کو مل گیا جس نے نصف گھنٹہ تک اپنے ٹرمینل پر انتظار کرتے ہوئے خاتون مسافر بس کا لیڈیز پرس اسے واپس کر کے ایمانداری کی مثال قائم کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس