الیکٹرو بس کے کیپٹن کی ایمانداری نقدی اور زیورات والا بیگ خاتون کو واپس کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا میں مسافر خاتون کا گرین الیکٹرو بس میں رہ جانے والا پرس جس میں نقدی اور زیورات تھے واپس کر کے ایمانداری کی مثال قائم کر دی گئی ذرائع کے مطابق سرگودھا سے سلانوالی جانے والی گرین الیکٹرو بس کی مسافر خاتون جلدی میں اترتے ہوئے اپنا پرس سیٹ پر چھوڑ گئی جو گرین الیکٹرو بس کے کیپٹن جمیل شاہ کو مل گیا جس نے نصف گھنٹہ تک اپنے ٹرمینل پر انتظار کرتے ہوئے خاتون مسافر بس کا لیڈیز پرس اسے واپس کر کے ایمانداری کی مثال قائم کردی۔
