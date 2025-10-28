27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانا، تاریخی ناانصافی کی یاد دہانی ہے ،شیخ آصف وہرہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر پاکستان الیکٹریکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن شیخ آصف وہرہ نے کہا کہ کشمیر آج بھی ایک کھلا ہوا انسانی المیہ ہے ۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ محض قراردادوں اور بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات کریں۔
اگر خاموشی جرم ہے تو انسانیت کا وقار اس جرم میں شریک نہیں ہونا چاہیے ۔27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منانا، درحقیقت تاریخی ناانصافی کی یاد دہانی ہے ۔ یہ عہد ہے کہ جب تک مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل نہیں ہو جاتا، پاکستان کا ہر شہری اور کاروباری ادارہ اس سیاسی و اخلاقی موقف کی بھرپور تائید جاری رکھے گا۔