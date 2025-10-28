ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ کا ڈاکٹر عبدالقدوس کھوکھر کی بھرپور حمایت کا اعلان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ نائب صدر پی ایم اے پنجاب نے ورلڈ میڈیکل ایسوسی ایشن کے ایسوسی ایٹ رکن ڈاکٹر عبدالقدوس کھوکھر کی بھرپور حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
ڈاکٹر عبدالقدوس کھوکھر نے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی غفلت، لاپرواہی اور بدانتظامی کے خلاف جس جرأت، استقامت اور قانونی فہم کے ساتھ آواز بلند کی ہے ، وہ نہ صرف قابلِ تعریف ہے بلکہ پورے طبی شعبے کیلئے ایک مثال ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر کھوکھر کا اقدام انصاف، شفافیت اور عوامی مفاد کے تحفظ کی سمت ایک اہم قدم ہے ۔