مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خوا ہش کے مطا بق حل کیا جا ئے: ملک صداقت اعوان
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی ملک صداقت اعوان نے کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کچھ د ن ا یسے ہیں جو ظلم جبر اور غاصبا نہ طاقت کی سیا ہ یا د بن کر ہمیشہ ا نسا نیت کے ضمیر پر دستک دیتے رہے ہیں۔
27اکتو بر 1947بھی انہیں دنوں میں سے ایک ہے جب بھار ت نے تمام بین ا لا قوامی اصو لو ں معا ہد وں اور اخلاقی اقدار کو پا ما ل کر تے ہو ئے ر یا ست جموں و کشمیر پر فوجی قبضہ کر لیا اہل کشمیر کیلئے آ زا د ی کا سفر قر با نیوں اور جد وجہد کا استعارا بن گیا ہے ہندوستان کی غنڈ ہ گر د ی دیکھیں و ہ اقوا م متحد ہ کی قرار دادوں کو بھی ا س ضمن میں عمل نہیں کر ر ہا ہے اقوا م متحد ہ کی قراردادوں میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خوا ہش کے مطا بق حل کیا جا ئے ۔