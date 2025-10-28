صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خوا ہش کے مطا بق حل کیا جا ئے: ملک صداقت اعوان

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی ملک صداقت اعوان نے کہا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کچھ د ن ا یسے ہیں جو ظلم جبر اور غاصبا نہ طاقت کی سیا ہ یا د بن کر ہمیشہ ا نسا نیت کے ضمیر پر دستک دیتے رہے ہیں۔

27اکتو بر 1947بھی انہیں دنوں میں سے ایک ہے جب بھار ت نے تمام بین ا لا قوامی اصو لو ں معا ہد وں اور اخلاقی اقدار کو پا ما ل کر تے ہو ئے ر یا ست جموں و کشمیر پر فوجی قبضہ کر لیا اہل کشمیر کیلئے آ زا د ی کا سفر قر با نیوں اور جد وجہد کا استعارا بن گیا ہے ہندوستان کی غنڈ ہ گر د ی دیکھیں و ہ اقوا م متحد ہ کی قرار دادوں کو بھی ا س ضمن میں عمل نہیں کر ر ہا ہے اقوا م متحد ہ کی قراردادوں میں یہ واضح طور پر کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی خوا ہش کے مطا بق حل کیا جا ئے ۔ 

 

