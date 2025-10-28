ووٹ بینک متاثر ،مقامی رہنماؤں کے صوبائی قیادت سے رابطے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نئے بنائے جانے والے اداروں سے عوام پر بڑھتے ہوئے مالی بوجھ سے حکمران جماعت کاووٹ بینک متاثر ہونے پر مقامی حکومتی رہنماؤں نے صوبائی قیادت سے رابطے شروع کر دیئے ہیں مقامی رہنماؤں کا کہناہے کہ۔۔۔
پیراکی کارروائیوں سے تاجر برادری ناراض ہو رہی ہے تاجروں کا کہناہے کہ تجاوزات کے ساتھ دکانوں سے جو چھچے اتارے گئے ہیں اس سے کاروبار متاثر ہورہا ہے ستھرا پنجاب کے لئے بنائے گئی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور واسا کی ابھی کوئی قابل ذکر کارکردگی نہیں اورفیس وصولی سے عوام کو مالی مسائل کا سامنا کرنا پڑرہا ہے جبکہ ان اداروں پر حکومت اربوں روپے خرچ کر رہی ہے اگر اسکادسواں حصہ بھی بلدیہ کو دے دیتی تو اس سے بہتر انداز میں مسائل حل ہو جانا تھے ۔