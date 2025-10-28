’’جدوجہدِ آزادی کشمیر‘‘اور’’بھارتی مظالم‘‘کے موضوع پر نمائش
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر نے اے ڈی سی جی کے ہمراہ آرٹس کونسل کمپلیکس کی گیلری میں ‘‘جدوجہدِ آزادی کشمیر’’ اور‘‘بھارتی مظالم’’ پر مبنی تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی، شہداء کی قربانیوں اور عوامی جدوجہد کی عکاسی کرنے والی نایاب تصاویر پیش کی گئیں۔
دونوں افسران نے تصاویر کا معائینہ کیا اور کشمیری عوام پر جاری بھارتی ظلم و جبر پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے ریاست جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔کشمیری عوام گزشتہ 78 سالوں سے اپنی آزادی اور حقِ خودارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی تحریک آزادی ایک منصفانہ اور جائز جدوجہد ہے جسے دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے ۔