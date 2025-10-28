صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

’’جدوجہدِ آزادی کشمیر‘‘اور’’بھارتی مظالم‘‘کے موضوع پر نمائش

  • سرگودھا
’’جدوجہدِ آزادی کشمیر‘‘اور’’بھارتی مظالم‘‘کے موضوع پر نمائش

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر نے اے ڈی سی جی کے ہمراہ آرٹس کونسل کمپلیکس کی گیلری میں ‘‘جدوجہدِ آزادی کشمیر’’ اور‘‘بھارتی مظالم’’ پر مبنی تصویری نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی، شہداء کی قربانیوں اور عوامی جدوجہد کی عکاسی کرنے والی نایاب تصاویر پیش کی گئیں۔

دونوں افسران نے تصاویر کا معائینہ کیا اور کشمیری عوام پر جاری بھارتی ظلم و جبر پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا۔میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اے ڈی سی ہیڈ کوارٹر ماجد بن احمد نے کہا کہ 27 اکتوبر 1947 تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے جب بھارت نے ریاست جموں و کشمیر پر غیر قانونی قبضہ کیا۔کشمیری عوام گزشتہ 78 سالوں سے اپنی آزادی اور حقِ خودارادیت کے لیے بے مثال قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری عوام کی تحریک آزادی ایک منصفانہ اور جائز جدوجہد ہے جسے دنیا کو تسلیم کرنا چاہیے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز منظوری کے باوجود8واٹر ٹینکس کا تعمیراتی کام سست

ایل ڈی اے کی چھت پر بکھری اہم فائلیں بارش سے متاثر

سموگ نے پنجاب بھر میں پنجے مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے

غیرملکی سیاحوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا :گورنر سلیم حیدر

علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں :راغب نعیمی

متعدد ایس ایچ اوزاور انچارج چوکی تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس