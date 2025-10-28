صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیاسی مداخلت ،گریٹر تھل کینال کے منصوبہ کی 20 سال بعد عدم تکمیل

  • سرگودھا
سیاسی مداخلت ،گریٹر تھل کینال کے منصوبہ کی 20 سال بعد عدم تکمیل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ڈویژن میں گریٹر تھل کینال کے منصوبہ کی 20 سال بعد بھی عدم تکمیل کا سبب سیاسی مداخلت قرار دیدی گئی ،جب کہ اربوں روپے اس منصوبے پر خرچ ہو چکے ہیں۔

ذرائع کے مطابق پرویز مشرف کے دور میں میانوالی بھکر اور دیگر اضلاع کے تھل کے علاقوں کی آباد کاری کے لئے اربوں روپے کی لاگت سے تھل کینال کے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے فنڈز بھی مختص کر دئیے گئے جس سے نہر بنانے کیلئے اراضی بھی خریدی گئے 2005میں اس منصوبے کو محکمہ واپڈا نے شروع کیا 2010میں یہ منصوبہ محکمہ انہار کے حوالے کرتے ہوئے سپرٹینڈنٹ انجینئر تھل کینال کی پوسٹ بنا کر ان کی نگرانی میں منصوبہ دے دیاگیا لیکن تاحال منصوبہ سست روی کا شکار ہونے سے منصوبہ پر خرچ ہونے والے فنڈ ضائع جا رہے ہیں ذرائع کا کہنا منصوبہ کی تکمیل میں رکاوٹ سیاست آرہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور عملے کیلئے فٹنس کلب کا افتتاح

امتحانی نتائج کی معلومات کیلئے نیا نظام متعارف کرانے کا فیصلہ

ایم ڈی اے :ای کاروبار سہولتوں کا جدید نظام فعال

وہاڑی کے تین تھانوں کی حدود میں چوری کے 13 واقعات

مختلف ٹریفک حادثات،8افراد زخمی

منشیات فروخت کرنیوالے متعدد میڈیکل سٹورز سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس