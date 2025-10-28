سیاسی مداخلت ،گریٹر تھل کینال کے منصوبہ کی 20 سال بعد عدم تکمیل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سرگودھا ڈویژن میں گریٹر تھل کینال کے منصوبہ کی 20 سال بعد بھی عدم تکمیل کا سبب سیاسی مداخلت قرار دیدی گئی ،جب کہ اربوں روپے اس منصوبے پر خرچ ہو چکے ہیں۔
ذرائع کے مطابق پرویز مشرف کے دور میں میانوالی بھکر اور دیگر اضلاع کے تھل کے علاقوں کی آباد کاری کے لئے اربوں روپے کی لاگت سے تھل کینال کے منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے فنڈز بھی مختص کر دئیے گئے جس سے نہر بنانے کیلئے اراضی بھی خریدی گئے 2005میں اس منصوبے کو محکمہ واپڈا نے شروع کیا 2010میں یہ منصوبہ محکمہ انہار کے حوالے کرتے ہوئے سپرٹینڈنٹ انجینئر تھل کینال کی پوسٹ بنا کر ان کی نگرانی میں منصوبہ دے دیاگیا لیکن تاحال منصوبہ سست روی کا شکار ہونے سے منصوبہ پر خرچ ہونے والے فنڈ ضائع جا رہے ہیں ذرائع کا کہنا منصوبہ کی تکمیل میں رکاوٹ سیاست آرہی ہے ۔