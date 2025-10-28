صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) محکمہ لیبر کے افسران کی مبینہ ملی بھگت سے پرائیویٹ کام کرنے والے ورکروں کو حکومت کی جانب سے مقررکردہ معاوضے کے مقابلے میں بہت کم تنخواہیں مل رہی ہے پرائیویٹ تعلیمی ادارے موبائل ٹاور ز،فیلنگ اسٹیشنز،ورکشابس ،اور دیگر پرائیویٹ دفاتر پر کام کرنے والوں سے ڈیوٹیاں کئی کئی گھنٹے لیجاتی ہے اور اجرت چند ہزاروں میں دی جارہی ہے محکمہ افسران فیلڈ میں جانے کے بجائے دفتر میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹ بھیج دیتے ہیں جبکہ محکمہ سوشل سیکورٹی افسران نے بھی چپ سادھ رکھی ہے۔

