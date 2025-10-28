سیوریج منصوبہ، شہریوں کو نکاسی آب مسائل سے نجات ملے گی،کمشنر
نیسپاک کے ماہرین کی ملاقات ،14ارب کے میگا پراجیکٹ بارے تفصیلی بریفنگ دی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان سے نیسپاک کے ماہرین نے دفتر میں ملاقات کی اور وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے سرگودہا شہر کے سیوریج سسٹم کی بحالی کے 14 ارب روپے مالیت کے میگا منصوبے پر اپنی سسٹڈی بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ماہرین نے کمشنر کو موجودہ سیوریج سسٹم، اس کے مسائل اور مجوزہ ماسٹر پلان کے مختلف پہلوؤں سے آگاہ کیا،بریفنگ میں سیوریج مشینری، سکریننگ پلانٹس اور جدید سیوریج کے لیے درکار دیگر ضروریات پر بھی روشنی ڈالی گئی۔ کمشنر جہانزیب اعوان نے بریفنگ کے دوران کہا کہ اس منصوبے سے سرگودہا کے شہریوں کو مستقل بنیادوں پر نکاسی آب کے مسائل سے نجات ملے گی۔
انہوں نے ہدایت کی کہ کوالٹی انشورنس پر کوئی سمجھوتہ نہ کیا جائے اور ٹائم لائنز پر سختی سے عمل یقینی بنایا جائے ۔انہوں نے مزید کہا کہ ایسے منصوبے وزیرِ اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے شہری فلاحی وڑن کی عملی تعبیر ہیں اور اس کے ذریعے سرگودہا کو جدید صاف او ر پائیدار انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ بلال حسن، ایم ڈی واسا محمد ابوبکر عمر، سی او ایم سی ماجد بن احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ مہتاب یاسین اور نیسپاک کے تکنیکی ماہرین نے شرکت کی۔