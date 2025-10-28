غیرقانونی اسلحہ رکھنے اور نمائش کرنے والے 2 ملزم گرفتار،مقدمات درج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) تھانہ بھیرہ پولیس نے غیرقانونی اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش کرنے والے 2 ملزمان رنگے ہاتھوں گرفتارکرلئے گرفتار ملزمان غلام قادر سے بندوق 12بور اور شاہد سے بندوق 12بو،میگزین و کارتوس برآمد ہوئے ،ملزمان کے خلاف غیر قانونی اسلحہ رکھنے اور اس کی نمائش کرنے کی دفعات کے تحت الگ الگ مقدمات درج کرلیے گئے ،ڈی پی او سرگودھا محمد صہیب اشرف کا کہنا ہے کہ لوگوں میں خوف وہراس پیداکرنے والوں کے خلاف کوئی رعائیت نہیں برتی جائے گی ۔
