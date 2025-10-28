صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین سمیت 12افراد کا مخالف کی دکان اور مکان پر دھاوا،قبضے کی کوشش ناکام

  • سرگودھا
خواتین سمیت 12افراد کا مخالف کی دکان اور مکان پر دھاوا،قبضے کی کوشش ناکام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے ہلال پور میں جائیداد کے تنازعہ پر خواتین سمیت 12افراد نے مخالف محمد آصف کے مکان اور دوکان پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور موقع پر موجود افراد کواسلحہ کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ، تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

نواحی علاقے ہلال پور میں جائیداد کے تنازعہ پر خواتین سمیت 12افراد نے مخالف محمد آصف کے مکان اور دوکان پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور موقع پر موجود افراد کواسلحہ کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ، تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

فنڈز منظوری کے باوجود8واٹر ٹینکس کا تعمیراتی کام سست

ایل ڈی اے کی چھت پر بکھری اہم فائلیں بارش سے متاثر

سموگ نے پنجاب بھر میں پنجے مضبوطی کیساتھ گاڑ لئے

غیرملکی سیاحوں کا پاکستان پر اعتماد بحال ہو رہا :گورنر سلیم حیدر

علما معاشرے میں اعتدال کو فروغ دیں :راغب نعیمی

متعدد ایس ایچ اوزاور انچارج چوکی تبدیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس