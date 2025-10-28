خواتین سمیت 12افراد کا مخالف کی دکان اور مکان پر دھاوا،قبضے کی کوشش ناکام
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) نواحی علاقے ہلال پور میں جائیداد کے تنازعہ پر خواتین سمیت 12افراد نے مخالف محمد آصف کے مکان اور دوکان پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور موقع پر موجود افراد کواسلحہ کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ، تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
نواحی علاقے ہلال پور میں جائیداد کے تنازعہ پر خواتین سمیت 12افراد نے مخالف محمد آصف کے مکان اور دوکان پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور موقع پر موجود افراد کواسلحہ کے زور پر ہراساں کرتے ہوئے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے رہے ، تاہم پولیس آمد پر فرار ہو گئے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔