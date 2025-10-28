صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائلین کے مسائل حل کرنے کیلئے سخت مانیٹرنگ کی ہدایت

  • سرگودھا
یونین کونسل پر افسران کے دفاترکے فون اور موبائل نمبر واضح آویزاں کئے جائیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ہدایت پر محکمہ لوکل گورنمنٹ نے یونین کونسل کے دفاتر انے والے سائلوں کے مسائل کے بروقت ازالہ کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز لوکل گورنمنٹس کو مانیٹرنگ سخت کرنے کی ہدایت کی ہے اس ضمن میں یونین کونسل پر ان افسران کے دفاترکے فون اور موبائل نمبر واضح جگہ پر آویزاں کئے جائیں کوئی یونین کونسل سیکرٹری کام میں تاخیری حربے استعمال کرے اور زائد فیس وصول کرے تو افسران کی شکایت کریں متعلقہ اہلکار کیخلاف سخت محکمانہ کاروائی کی جائے گی یونین سیکٹریز کو پیدائش اموات نکاح کی فیس واضح جگہ پر اویزاں کرنے کی ہدایت کی ہے ۔

 

