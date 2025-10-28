صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول سروسزاکیڈمی افسروں کا یونیورسٹی آف سرگودھا کا دورہ

  • سرگودھا
کامن ٹریننگ پروگرام کے 11 آفیسرزاور انسٹرکٹرز شامل ،خصوصی میٹنگ میں شرکت

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سول سروسزاکیڈمی لاہور کے افسران نے یونیورسٹی آف سرگودھا کا مطالعاتی دورہ کیا اور پرووائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان سے ملاقات کی۔وفد میں کامن ٹریننگ پروگرام کے 11 آفیسرزاور انسٹرکٹرز شامل تھے ۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی ملٹی پرپز ہال کے کمیٹی روم میں خصوصی میٹنگ منعقد ہوئی جس میں پرو وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان سمیت سرگودھا یونیورسٹی کے مختلف عہدے داران اور تعلیمی شعبوں کے صدور نے بھی شرکت کی۔ پروفیسر ڈاکٹر مسعود سرور اعوان نے افسران کو سرگودھا یونیورسٹی میں جاری تعلیمی، تحقیقی اور دیگر پروگراموں کے بارے میں بتایا جن میں پبلک پرائیویٹ پارنٹرنشپ کے مختلف منصوبے شامل تھے ۔

انہوں نے تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے اٹھائے گئے نتیجہ خیز اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وائس چانسلر نے یونیورسٹی آف سرگودھا کے سولر انرجی پراجیکٹ کی تکمیل، خوش آب واٹر کی کمرشلائزیشن، پبلک پرائیویٹ شراکت داری سے جدید کیفے ٹیریاز کی تعمیر، وحید وائیں انکیوبیشن سنٹر قائم کر کے طلبہ کے بزنس آئیڈیاز کو مارکیٹ میں متعارف کروانے ، مختلف قومی و بین الاقوامی اداروں کے ساتھ معاہدات جبکہ علاقائی ترقی میں سرگودھا یونیورسٹی کے کردار میں اضافہ کیلئے کمیونٹی سروسز پر مشتمل عملی اقدامات کا بھی تذکرہ کیا۔ 

 

