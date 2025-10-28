بد نام زمانہ منشیات فروش کو9سال قید ،1لاکھ روپے جرمانہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )جوہرآباد کی مقامی عدالت نے تھانہ خوشاب کے مقدمہ میں ملوث بد نام زمانہ منشیات فروش جاوید اقبال کو جرم ثابت ہونے پر 9سال قید سخت اورایک لاکھ روپے جرمانے کا حکم دیا ، منشیات فروش جاوید کو خوشاب پولیس منشیات فروخت کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا تھا اور اس کے قنضہ بھاری مقدار میں چرس بر آّمد کی ، ملزم کیخلاف نارکوٹکس کنٹرول ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے بعد از تفتیش چالان فاضل عدالت میں پیش کیا تھا۔
