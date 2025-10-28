چنگ چی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں
خوشاب(نمائندہ دُنیا )وادی سون کے مرکزی قصبہ نوشہرہ کے وائی کراس چوک میں تیز رفتار چنگ چی رکشے اور موٹر سائیکل کے تصادم میں موٹر سائیکل سوار محمد کلیم کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ، مضروب کلیم ولد محمد سلیم کو شدید زخمی حالت میں ٹی ایچ کیو ہسپتال نوشہرہ منتقل کردیا گیاہے ، جہاں اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔
