جعلی کھاد اور جعلی زرعی ادویات کی دھڑلے سے فروخت

  • سرگودھا
شاہ پورصدر (نامہ نگار ) محکمہ زراعت شاہ پور کی چشم پوشی کی وجہ سے تحصیل بھر میں جعلی کھاد اور جعلی زرعی ادویات کی دھڑلے سے فروخت جاری ہے ،غیر لائسنس یافتہ پیسٹی سائیڈ کی دکانوں پربھی جعلی زرعی ادویات کی فروخت بھی جاری ہے ۔سادح لوح زمیندار سپرے کرنے کے لئے ادویات لے جاتے ہیں لیکن ان ادویات کا کوئی اثر نہیں ہوتا جس سے ان کے ہزاروں روپے ضائع ہوجاتے ہیں اور پیداوار کی اوسط بھی کم ہوتی ہے جس سے کسان کو دوہرا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے ۔

 عوامی شکایات کے باوجودمحکمہ زراعت کوئی بھی کارروائی نہیں کرنے کو تیار نہیں ہے ، شاہ پور اور گردونواح کے کاشتکاروں نے کمشنر سرگودھا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے اور جعلی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

