جنر ل بس سٹینڈ پر 10لاکھ روپے کی ڈکیتی کا واقعہ ڈرامہ ثابت

  • سرگودھا
ندیم نے اپنے دوست کو ادھار رقم دینا تھی ،بندوبست نہ ہونے پر ڈرامہ رچا دیالاری اڈا پہنچ کر ڈکیتی کی جھوٹی کال چلوا دی ، ملزم گرفتار،مقدمہ درج کر لیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) جنر ل بس اسٹینڈ پر دس لاکھ روپے کی ڈکیتی کا واقعہ ڈرامہ ثابت ہو گیا ،شرمندگی سے بچنے کیلئے جھوٹی کال کر کے پولیس کی دوڑیں لگوانے والا قانون کی زد میں آ گیا پولیس کے مطابق اطلاع ملی کہ سیالکوٹ کے رہائشی محمد ندیم نامی شخص نے پولیس کو 15پر اطلاع دی کہ اس سے جنرل بس اسٹینڈ پر دس لاکھ بیس ہزار روپے چھین لئے گئے جس پر چھان بین کے بعد عقد ہ کھلا کہ ملزم سے اسکے دوست محمد امتیاز جو کہ 39جنوبی سرگودھا کا رہائشی ہے نے دس لاکھ روپے ادھار مانگے تھے ، مگر رقم کا بندوبست نہ ہو سکا اور ندیم نے امتیاز کو کہا کہ وہ رقم لے کر آ رہا ہے اور شرمندگی سے بچنے کیلئے لاری اڈا پہنچ کر ڈکیتی کی جھوٹی کال چلوا دی ، جس پر ملزم کو حراست میں لے کر اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 

 

