گھریلو تنازع پر بھائی کا شادی شدہ بہن پر وحشیانہ تشدد

  • سرگودھا
گھریلو تنازع پر بھائی کا شادی شدہ بہن پر وحشیانہ تشدد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گھریلو تنازع پر بھائی نے شادی شدہ بہن کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا بتایا گیا ہے کہ بلاک نمبر 14 کی رہائشی نمرہ شہزادی اپنی والدہ کے گھر اسلام پورہ گئی جہاں مبینہ طور پر نشے میں دھت اس کے بھائی نے گھریلو تنازعات پر بہن کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا فحش گالیاں دی ،شوہر افتخار احمد نے مقدمہ کے اندراج کے لیے تھانہ اربن ایریا میں درخواست دے دی ۔

