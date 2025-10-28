ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں لاکھوں روپے ،قیمتی اشیا لوٹ لی گئیں
ولید احمد اور ظفر سے 8لاکھ،امتیاز سے ڈاکوئوں نے سوا لاکھ روپے لوٹ لئے خاتون کا پرس غائب، جنرل سٹور،ڈیرے اور دکان کا صفایا،موٹر سائیکل چوری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ڈکیتی و چوری کی مختلف وارداتوں کے دوران 42جنوبی کے قریب ولید احمد اور ظفر جو کہ سیمنٹ کی ریکوری کر کے لے جا رہے تھے کو دو نامعلوم افراد نے گن پوائنٹ پر روک کر آٹھ لاکھ روپے چھین لئے ،بھکھی خورد کے قریب دو نامعلوم ڈاکو اسلحہ کے زور پر امتیاز نامی بیوپاری سے سوا لاکھ روپے چھین کر فرار ہو گئے ،جبکہ نواحی فضل کالونی کی رہائشی نسیمہ بی بی ایک نجی ہسپتال کے باہر چکر آنے کے باعث گر گئی اسی اثناء میں نامعلوم شخص نے اس کا پرس غائب کر دیا جس میں موبائل ،نقد ی و دیگر ضروری اشیاء تھیں،محمدی کالونی کے محمد امین کے جنرل سٹور سے کاسمیٹکس، دودھ کے ڈبے ، صابن ودیگر اشیاء ،وزیر پور کے محمد عرفان کے ڈیرہ سے بھاری مالیت کی کھاد اور ڈیزل،سائیں جمال روڈ کے ابرار احمد کی دوکان سے قیمتی سامان،79شمالی سے بنیامین کی موٹرسائیکل نامعلوم چور اڑا لے گئے ، اطلاعات ملنے پر پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔