پھل اور سبزیوں کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگیں

  • سرگودھا
پھل اور سبزیوں کی قیمتیں کم ہونے کے بجائے بڑھنے لگیں

ہوشربا مہنگائی نے صارفین کو بے حال کر کے رکھ دیا،قیمتوں میں استحکام چیلنج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومتی دعوؤں کے برعکس اکثر پھل اور سبزیوں کی قیمتیں کم نہ ہو سکیں، اور ان کی قیمتوں میں بدستور اضافہ ریکارڈ کیا گیا ،اور ہوشربا مہنگائی نے صارفین کو بے حال کر کے رکھ دیا،یہی نہیں مارکیٹ کمیٹی کی طرف سے جاری سرکاری نرخ ناموں پر قیمتوں کے تعین میں مڈل مین کا کردار ختم نہیں ہو سکا اورحکومت کی بار بار ہدایت کے باوجود پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فعال نہیں کئے جا رہے جس کے باعث اشیاء کی قیمتوں میں استحکام چیلنج بن کر رہ گیا ہے ،اورمصنوعی مہنگائی سے صارفین بدستور پریشانی کا شکار ہیں،

ٹماٹر کی قیمت فی کلو گرام450 اسی طرح نیاآلو 120روپے ’ پیاز 120’ بھنڈی250’ پھول گوبھی 200روپے ’ شملہ مرچ 320روپے ،سبز مرچ 200روپے اور گاجر 80 روپے ،تھوم 600روپے ،ادرک800روپے فی کلو پر فروخت ہو رہے ہیں،صرف بینگن،مولی، پالک 50روپے سے 150روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے ،صارفین نے ارباب اختیار سے عملی اقدامات کی رفتار تیز کرنے اور مربوط حکمت عملی اپنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

