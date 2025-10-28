ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ،بڑی خانقاہوں کے دورے کا فیصلہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) محمد وسیم اور ڈی پی او صیہب اشرف کی زیرِ صدارت ضلعی امن کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی رانا محمد ابوبکر اور امن کمیٹی کے اراکین شریک ہوئے ۔
اجلاس میں ضلع بھر میں قیامِ امن کے لیے آئندہ لائحہ عمل پر مشاورت کی گئی اور فیصلہ کیا گیا کہ اس ہفتے ضلع کی تمام بڑی خانقاہوں کے دورے کیے جائیں گے ۔ اس مقصد کیلئے علمائے کرام اور امن کمیٹی پر مشتمل ایک خصوصی وفد تشکیل دیا گیا ہے ۔جو خانقاہوں کے مشائخ سے ملاقاتیں کرے گا اور ضلعی انتظامیہ کے امن اقدامات سے آگاہ کرے گا اور انہیں حکومتی کوششوں میں شریک کرے گا۔