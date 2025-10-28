موٹر سائیکل،رکشہ چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب گینگ گرفتار
آصف ، شہزاد اور نذیر اور موٹاسائیکل چور سے 1رکشہ،10موٹر سائیکلیں برآمد
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) موٹر سائیکل اور رکشہ چوری کے 11 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ تھانہ ساجد شہید پولیس کی گرفت میں آ گیا، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ ساجد شہید پولیس نے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کر کے آصف ، شہزاد اور نذیر نامی ملزمان پر مشتمل ایک چور گینگ ،اس کے علاوہ ایک اور موٹر سائیکل چور بھی گرفتارکر لیا ،گرفتار ملزمان سے چوری شدہ 01 رکشہ اور 10 موٹر سائیکلیں مالیتی 11 لاکھ 75 ہزار روپے برآمدہو ئے ،ملزمان سے تفتیش جاری ہے مزید انکشافات کی توقع ہے ،جبکہ برآمد مال مسروقہ بعد از قانونی کاروائی اصل مالکان کے حوالے کیا جائے گا ،۔