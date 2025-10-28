گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج یومِ سیاہ کشمیر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج سرگودہا میں یومِ سیاہ کشمیر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب کی صدارت پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اظہر عباس نے کی، جبکہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر مظہر اقبال اور طلبا و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
تقریب کے دوران طلبا و طالبات نے تقاریر کے ذریعے کشمیری عوام سے اپنی محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہسٹری ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر حبیب الرحمان نے 27 اکتوبر کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر طلبا و طالبات نے کشمیر سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی۔