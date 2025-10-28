صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج یومِ سیاہ کشمیر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا

  • سرگودھا
گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج یومِ سیاہ کشمیر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گورنمنٹ انبالہ مسلم گریجویٹ کالج سرگودہا میں یومِ سیاہ کشمیر بھرپور قومی جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ تقریب کی صدارت پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اظہر عباس نے کی، جبکہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر مظہر اقبال اور طلبا و طالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔

تقریب کے دوران طلبا و طالبات نے تقاریر کے ذریعے کشمیری عوام سے اپنی محبت اور یکجہتی کا اظہار کیا۔ ہسٹری ڈیپارٹمنٹ کے پروفیسر حبیب الرحمان نے 27 اکتوبر کے تاریخی پس منظر پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ تقریب کے اختتام پر طلبا و طالبات نے کشمیر سے اظہارِ یکجہتی کے لیے ریلی بھی نکالی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

چین کا گجرات یونیورسٹی طلبہ کیلئے 1ملین روپے کے سکالر شپ کا اعلان

نیما کے زیر اہتمام بحری امور سے متعلق کتاب کی تقریب رونمائی

ڈاکٹر راحیل قمر نے بطور ریکٹر کامسیٹس یونیورسٹی چارج سنبھال لیا

ایٹین کی جدہ میں منعقدہ پائیپیکس 2025 نمائش میں شرکت

ایف بی آر کے زیراہتمام راولپنڈی میں ٹیکس آگاہی سیشن کا انعقاد

نسٹ کانووکیشن ویک اختتام پذیر،5736طلبہ کو اسناد عطا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس