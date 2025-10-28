صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
یونیورسٹی آف سرگودھا میں یومِ سیاہ منایا گیا، کشمیر واک کا انعقاد

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) یونیورسٹی آف سرگودھا میں ریاض شاد ہم نصابی فورم اور شعبہ تاریخ ومطالعہ پاکستان کے زیر اہتمام جموں وکشمیر پر بھارتی ناجائز قبضے کے 78 سال مکمل ہونے پر یومِ سیاہ منایا گیا۔

جس کا مقصد کشمیری عوام سے اظہارِ یکجہتی، بھارتی ظلم وبربریت کی مذمت اور عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کی جانب مبذول کروانا تھا۔یومِ سیاہ کے موقع پر ریاض شاد ہم نصابی فورم اور شعبہ تاریخ ومطالعہ پاکستان کے اشتراک سے کشمیر واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں اساتذہ، سٹاف اور طلبا وطالبات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ 

 

