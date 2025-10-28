صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دو لا پتہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا

  • سرگودھا
دو لا پتہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی بروقت کاروائی سے دو لا پتہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کو دو بچوں کی گمشدگی کی اطلاع ملی جس پر ان کی تلاش شروع کر دی جس پر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈ نکالا ،اورتصدیق کرنے کے بعد بچوں کو ورثاء کے حوالے کیا گیا ورثاء نے پولیس کی خدمات کو سراہا اور شکریہ اد ا کیا

