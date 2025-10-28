دو لا پتہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) پولیس کی بروقت کاروائی سے دو لا پتہ بچوں کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا گیا، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ فیکٹری ایریا پولیس کو دو بچوں کی گمشدگی کی اطلاع ملی جس پر ان کی تلاش شروع کر دی جس پر پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گمشدہ بچوں کو ڈھونڈ نکالا ،اورتصدیق کرنے کے بعد بچوں کو ورثاء کے حوالے کیا گیا ورثاء نے پولیس کی خدمات کو سراہا اور شکریہ اد ا کیا
