مارکیٹ کڑانہ ہلز میں گردوغبار،سموگ کے خطرات میں اضافہ
کریشرز یر پانی کی ٹینکیاں تعمیر کرنے ، متواتر چھڑکاؤ کے احکامات نظر انداز
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پتھر مارکیٹ کڑانہ ہلز میں پتھر توڑنے سے لے کر اسے مختلف اشکال میں ڈھالنے اور ریت بنانے کے عمل کے دوران اٹھنے والی گردو غبار کے باعث علاقہ میں آلودگی نے سموگ کے خطرات بڑھا دیئے ، سموگ کے پیش نظر انتظامیہ نے حکومت کے ایس او پی کے مطابق ہر سٹون کریشرز یر پانی کی ٹینکیاں تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ متواتر چھڑکاؤ کرنے کے احکامات جاری کئے تھے جن پر اکثر سٹون کریشرز مالکان کی جانب سے عملدرآمد نہیں ہوا، اس سلسلہ میں مانیٹرنگ رپورٹ میں حکومتی احکامات نظر انداز کرنیوالوں کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے جس پر کریشرز مالکان کو پہلے مرحلہ میں شوکاز نوٹسز جاری کئے جائیں گے جس کے بعد تحفظ ماحولیات آرڈیننس کے تحت فوجداری دفعات کے تحت کاروائی کا عندیہ دیاگیا ہے ۔