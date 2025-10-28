صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مارکیٹ کڑانہ ہلز میں گردوغبار،سموگ کے خطرات میں اضافہ

  • سرگودھا
مارکیٹ کڑانہ ہلز میں گردوغبار،سموگ کے خطرات میں اضافہ

کریشرز یر پانی کی ٹینکیاں تعمیر کرنے ، متواتر چھڑکاؤ کے احکامات نظر انداز

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پتھر مارکیٹ کڑانہ ہلز میں پتھر توڑنے سے لے کر اسے مختلف اشکال میں ڈھالنے اور ریت بنانے کے عمل کے دوران اٹھنے والی گردو غبار کے باعث علاقہ میں آلودگی نے سموگ کے خطرات بڑھا دیئے ، سموگ کے پیش نظر انتظامیہ نے حکومت کے ایس او پی کے مطابق ہر سٹون کریشرز یر پانی کی ٹینکیاں تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ متواتر چھڑکاؤ کرنے کے احکامات جاری کئے تھے جن پر اکثر سٹون کریشرز مالکان کی جانب سے عملدرآمد نہیں ہوا، اس سلسلہ میں مانیٹرنگ رپورٹ میں حکومتی احکامات نظر انداز کرنیوالوں کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے جس پر کریشرز مالکان کو پہلے مرحلہ میں شوکاز نوٹسز جاری کئے جائیں گے جس کے بعد تحفظ ماحولیات آرڈیننس کے تحت فوجداری دفعات کے تحت کاروائی کا عندیہ دیاگیا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سموگ کی شدت ،ہسپتالوں میں مریضوں کا رش

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور

ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری

زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس