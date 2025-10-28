محکموں کو د ئیے گئے ٹاسک پر ایک ہفتے کی پیشرفت کا جائزہ اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی زیر صدارت ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا، جس میں مختلف محکموں کو دیے گئے ٹاسک پر ایک ہفتے کی پیشرفت کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔
اجلاس میں شہر کی صفائی، واسا کی کارکردگی، اینٹی انکروچمنٹ آپریشن، میونسپل کارپوریشن کے امور، سٹی بیوٹیفکیشن، پارکس و گرین بیلٹس کی نگہداشت، شجرکاری مہم، سٹریٹ لائٹس کی بحالی، آوارہ کتوں کی تلفی ، گرین بس اسٹینڈز کی تعمیر اور پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیوں سمیت مختلف امور کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔کمشنر نے ہدایت کی کہ تمام محکمے شہری سہولتوں میں بہتری کے لیے دیے گئے اہداف پر مؤثر عملدرآمد یقینی بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ صفائی، پارکوں کی بحالی، تجاوزات کے خاتمے اور عوامی شکایات کے فوری ازالے کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔اجلاس میں ایڈیشنل کمشنر کوارڈینیشن رائے محمد یاسر بھٹی ،
ڈی جی پی ایچ اے محمد ارشد، ایم ڈی واسا ابوبکر عمر، اے ڈی سی ہیڈکوارٹر ماجد احمد، سیکرٹری آر ٹی اے ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ، میونسپل افسران، سی ای او ایس ڈبلیو ایم سی رانا شاہد عمران ، ڈی ایف او، ایس ڈی او پیرا اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ کمشنر نے تمام اداروں کے افسران پر زور دیا کہ وہ عوامی منصوبوں کی رفتار تیز کریں اور سروس ڈیلیوری میں بہتری لانے کے لیے مربوط حکمت عملی اپنائیں تاکہ شہریوں کو صاف، سرسبز اور بہتر سہولیات سے آراستہ ماحول فراہم کیا جا سکے ۔